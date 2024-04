Stellantis: ricavi giù del 12% nel I trimestre 2024, deluse attese

Stellantis ha annunciato i risultati del primo trimestre 2024 che vedono i ricavi e le consegne in flessione. Nel dettaglio, il gruppo dell’auto guidato da Tavares ha chiuso i primi tre mesi dell’anno con ricavi netti per 41,7 miliardi di euro, in diminuzione del 12% rispetto al primo trimestre 2023 “a causa – spiega la società – principalmente di minori volumi e di effetti cambio valutari e mix sfavorevoli, in parte controbilanciati da prezzi in tenuta”. Un dato che è inferiore alle attese del mercato, con il consensus Bloomberg che indicava 43,92 miliardi di fatturato.

Giù anche le consegne consolidate pari a 1.335 mila unità, in flessione del 10%, che riflettono le azioni sulla produzione e sulla gestione dello stock in preparazione dell’arrivo dei nuovi prodotti nel secondo semestre 2024. “Il confronto è verso il primo trimestre 2023 in cui le consegne erano invece cresciute per la ricostituzione delle scorte presso la rete dopo un periodo prolungato di limitazioni nelle forniture”, segnala ancora il gruppo. Le vendite globali di BEV e LEV sono, invece, aumentate rispettivamente dell’8% e del 13% rispetto al primo trimestre 2023.

“Mentre il confronto anno su anno delle consegne e ricavi netti del primo trimestre 2024 risulta difficoltoso per la transizione verso il nostro portafoglio prodotti di nuova generazione basato sulle nuove piattaforme, abbiamo conseguito un netto miglioramento nelle dinamiche commerciali con le vendite ai clienti finali maggiori rispetto alle consegne alla rete”, commenta il cfo Natalie Knight che aggiunge “stiamo riducendo le scorte per rafforzare i nostri prezzi già solidi in termini relativi in vista del lancio di prodotti nuovi o mid-cycle quest’anno nelle regioni chiave”. “Abbiamo introdotto quattro nuovi modelli nel primo trimestre 2024 a valere sul piano che prevede per quest’anno il lancio di 25 modelli includendo 18 versioni BEV che riteniamo pongano le basi per un marcato miglioramento della crescita e della redditività nella seconda metà dell’anno”, conclude il manager.

Per il capitolo cedola, lo scorso 16 aprile l’assemblea annuale degli azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo di 4,7 miliardi di euro (1,55 euro per azione) con data di pagamento 3 maggio 2024. Lato guidance, Stellantis ha ribadito “l’impegno minimo di ottenere un margine di utile operativo rettificato a due cifre nel 2024, nonché un flusso di cassa industriale netto positivo nonostante le incertezze macroeconomiche”.