Stellantis: immatricolazioni a gennaio in avvio positivo in US e Italia,

Le immatricolazioni di gennaio nel mercato francese sono cresciute del 5% a 139mila unità invertendo il calo dei mesi precedenti ma Stellantis ha sottoperformato con un calo dell’11% annuo a 49.5mila unità principalmente per il calo dei brand Citroen (-27%) e Peugeot (-14%).

Le immatricolazioni sul mercato italiano sono cresciute del 19% YoY a 128k veicoli. Si tratta del quarto mese consecutivo di crescita, ma il confronto è facile in quanto il mese di gennaio 2022 fu particolarmente debole (-27.5% YoY) per i problemi legati allo shortage di chip. Stellantis ha sottoperformato crescendo del 13% YoY a 45k unità principalmente per il calo dei brand Peuget (-22%) e Opel (-12%). Il recupero non sorprende in quanto da gennaio sono tornati gli incentivi all’acquisto di nuove auto a basse emissioni (575mn se emissioni inferiori a 135 g/km di CO2).

I primi dati dell’anno fanno ben sperare per un recupero del volumi FY23 col progressivo miglioramento dello shortage di componenti, ma sottolineiamo che l’Italia beneficia degli incentivi e che le immatricolazioni molto probabilmente beneficiano degli ordini inevasi dei mesi precedenti. Al momento a Piazza Affari il titolo Stellantis segna un rialzo dell’1,48% a 14,70 euro.