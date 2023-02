Stellantis: fino a 2000 uscite incentivate in Italia entro il 2023

Stellantis e i sindacati hanno siglato oggi un nuovo accordo quadro per uscite incentivate entro il 31 dicembre 2023 che riguarda quasi tutti gli stabilimenti. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri.

Le uscite saranno su base volontaria, con incentivi maggiori per le fasce d’età più alte. L’accordo, che per divenire operativo richiederà specifiche procedure nelle singole realtà produttive, interesserà al massimo 2.000 lavoratori, il 4,4% dell’occupazione totale in Italia, pari a circa 47.000 dipendenti.