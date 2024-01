Stellantis: crescita vendite del 5,9% nel 2023

Nel 2023, Stellantis ha notato un aumento significativo delle vendite (+5,9%) nell’Europa allargata, che include i 27 paesi membri UE, con l’aggiunta di Svizzera e Regno Unito. Tale impulso l’ha posizionata al secondo posto nel mercato delle vendite europee, con una consistente quota del 18,4% su base annua.

Stellantis ha ottenuto risultati ancora superiori nel segmento dei veicoli commerciali (CV), dove ha mantenuto una quota di mercato costantemente al di sopra del 30%. Questo dato sottolinea la sua crescente importanza e presenza dominante nel settore dei veicoli commerciali. Le vendite di Stellantis (PC+CV) hanno registrato un incremento rispetto all’anno precedente nei principali mercati europei. Questi includono un incremento del +2,2% in Francia, +5% in Germania, +10,6% in Italia, +3,5% in Spagna, e +16,8% nel Regno Unito. Inoltre, Stellantis ha mostrato risultati positivi anche in altri paesi d’Europa come Belux, Irlanda, Portogallo e Svizzera.