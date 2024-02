SosTravel.com e Costa Crociere: accordo per il servizio Lost LuggageConcierge

Nella giornata di ieri, Piazza Affari ha assistito a un notevole rialzo per il titolo SosTravel.com, azienda specializzata nel settore dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan. Questo incremento è stato influenzato dalla recente sottoscrizione di un importante accordo commerciale con Costa Crociere per la fornitura esclusiva del servizio di Lost LuggageConcierge (LLC) per i clienti Costa Crociere nel 2024, con possibilità di rinnovo per gli anni 2025 e 2026.

L’accordo, come si legge in una nota, prevede che il servizio LLC sia incluso automaticamente per tutti i clienti “Fly & Cruise” di Costa Crociere che prenotano la loro crociera e il volo attraverso i canali ufficiali di Costa Crociere in Europa. In caso di smarrimento del bagaglio, i clienti saranno assistiti da SosTravel, che garantirà il rintracciamento e la riconsegna del bagaglio smarrito direttamente a bordo della nave entro un massimo di 48 ore.