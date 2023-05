Snowflake: crolla a Wall Street, outlook sotto attese

Brusco calo a Wall Street per il titolo della società tecnologica Snowflake (-17%), le cui prospettive sui ricavi per il trimestre in corso non sono risultate in linea con le aspettative, suggerendo che molte aziende stanno riducendo le spese per i software cloud a causa delle incerte condizioni economiche.

Nel periodo che termina a luglio, i ricavi dei prodotti aumenteranno di circa il 34%, fino a un massimo di $ 625 milioni, secondo quanto dichiarato mercoledì dall’azienda. Gli analisti avevano stimato una media di $ 646,3 milioni, secondo i dati raccolti da Bloomberg. Le vendite dei prodotti costituiscono la maggior parte dei ricavi totali di Snowflake e sono seguite attentamente dagli investitori.

Il software di Snowflake aiuta le aziende a organizzare i dati nel cloud. La società è nota per il suo modello di prezzo basato sul consumo, che addebita ai clienti in base all’utilizzo dei suoi prodotti. Gli analisti temevano che un rallentamento della domanda di servizi cloud potesse danneggiare il modello pay-as-you-go di Snowflake.

Il titolo aveva guadagnato il 24% nell’ultimo mese, in scia ai risultati positivi dei fornitori di infrastrutture cloud come Microsoft e Alphabet.

Snowflake ha anche ridotto le previsioni per l’anno fiscale, affermando che i ricavi dei prodotti saranno di circa $ 2,6 miliardi. A marzo, l’azienda aveva previsto vendite di prodotti annuali per $ 2,7 miliardi.