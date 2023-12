Smartpricing completa round di Serie A da 13 milioni di euro guidato da Partech

Smartpricing annuncia il completamento di un round di investimento Series A da 13 milioni di euro.

Il round è guidato da Partech, Venture Capital internazionale con sede a Parigi, che con Simone Riva (Senior Principal) e Philippe Collombel (Co-Founding Partner) ha deciso di investire per la prima volta in Italia. Si tratta del primo investimento del loro nuovo fondo Partech Venture, in cui CDP Venture ha investito attraverso il programma “International Fund of Funds”.