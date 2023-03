Silvergate Capital liquida la sua banca: rimborso integrale di tutti i depositi

Silvergate sarà liquidata dopo il crollo delle criptovalute che ha spazzato via la banca.

Silvergate Capital chiuderà le operazioni e liquiderà volontariamente la sua banca dopo che il crollo del mercato delle criptovalute ha visto miliardi di depositi abbandonare la banca negli ultimi mesi.

“Alla luce dei recenti sviluppi normativi e di settore, Silvergate ritiene che una chiusura ordinata delle operazioni della banca e una sua liquidazione volontaria siano la strada migliore da percorrere”, ha dichiarato la banca di La Jolla, in California, in un documento normativo. “Il piano di liquidazione della Banca prevede il rimborso integrale di tutti i depositi. La Società sta inoltre valutando il modo migliore per risolvere le richieste di risarcimento e preservare il valore residuo delle sue attività, tra cui la tecnologia proprietaria e le attività fiscali”, ha dichiarato Silvergate.