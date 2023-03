Sicurezza informatica: Cy4gate (+2,8%) si aggiudica tre nuovi contratti nella Cyber Security e nella Cyber Intelligence

A Piazza Affari andamento sostenuto per CY4GATE, gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360° e quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, che al momento si trova in rialzo del +2,8% dopo essersi aggiudicata tre importanti contratti.

Nel dettaglio, i tre contratti sono stati conclusi con clienti istituzionali in Italia e all’estero e per un valore complessivo di circa € 5,7 milioni.

Il contratto nel segmento della sicurezza cibernetica dal valore di circa € 0,7 milioni, consiste nell’acquisizione di un corso altamente specialistico di cyber security per un cliente pubblico estero, che include l’utilizzo di laboratori con tecnologie cyber e, pertanto, fornisce un’esperienza di tipo “hands-on” e non solo teorica.

L’attività didattica acquisita dal cliente intende formare i professionisti della cyber defence che dovranno acquisire un elevato grado di autonomia ed efficienza nel proteggere l’istituzione di appartenenza dalle attività malevole di threat actors statali e non. Il corso, strutturato su diversi moduli, si articolerà su due mesi di attività formativa presso la Cy4Gate Academy. La conclusione del progetto formativo è prevista entro l’anno con il rilascio di apposita certificazione ai frequentatori.

Il secondo contratto, con un cliente istituzionale nazionale e dal valore di circa € 1,0 milione dell’acquisizione ordini complessiva, avrà durata triennale e persegue la finalità di dotare il cliente di tecnologie proprietarie di decision intelligence dell’azienda che lo abilitino alla raccolta di big data da fonti eterogenee, da cui implementare una significativa correlazione per poi procedere alla “dissemination” di informazioni e insights appropriati e di agevole lettura e comprensione agli stakeholder, per l’adozione di decisioni strategiche nel settore di competenza del cliente stesso.

Un ulteriore contratto, frutto di attività di business development avviate già nel corso del primo trimestre del 2022, è stato siglato con cliente pubblico estero, per un valore complessivo di € 4,0 milioni per la fornitura di tecnologie proprietarie per la forensic intelligence e data analysis.