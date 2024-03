Seven S.p.A. diventa Società Benefit: un passo avanti verso la sostenibilità

L’Assemblea degli azionisti di Seven S.p.A., azienda dell’iconico marchio leader nella produzione di zaini e di un’ampia gamma di prodotti dedicati alla scuola e all’educazione, controllata da Green Arrow Capital, ha deliberato in data odierna l’adozione della qualifica di “Società Benefit” integrandola nel proprio statuto. L’adozione della qualifica conferma l’impegno concreto di Seven e dei suoi azionisti verso un modello di business sostenibile e formalizza il modo di fare impresa dell’azienda, coniugando la ricerca del profitto con il raggiungimento di obiettivi di bene comune e di responsabilità sociale, esplicitati nello statuto stesso.

Da sempre guidata da passione, dedizione e innovazione, Seven si dedica al miglioramento della vita delle persone, sostenendo l’importanza dei valori d’etica d’impresa, con l’obiettivo di preservare il Pianeta per le generazioni future. L’ottenimento dello status di Società Benefit rappresenta un passo significativo nel percorso di sostenibilità che l’azienda ha avviato da tempo, rendendo ancora più concreti e forti gli impegni nel bilanciare sostenibilità ambientale, sociale ed economica con l’obiettivo di creare un reale valore condiviso, in un contesto di sempre maggiore attenzione da parte degli investitori e dei consumatori alle tematiche ESG.

Seven è da sempre impegnata a generare un impatto positivo sulla comunità e sull’ambiente, promuovendo attivamente valori etico-sociali attraverso la ricerca e lo sviluppo di prodotti green, processi innovativi – tra cui quello per la trasformazione in tessuto di bottiglie in PET -, la gestione sostenibile degli imballaggi, per una concreta riduzione dell’impatto ambientale e sociale delle sue attività. E con il nuovo status, Seven rafforzerà il suo impegno verso una visione di business improntata alla responsabilità sociale e ambientale, continuando a promuovere l’innovazione, educare alla sostenibilità e creare un ambiente di lavoro inclusivo e partecipativo, mantenendo sempre la priorità sul benessere delle persone. Inoltre, con il conseguimento dello status di Società Benefit l’obiettivo sarà ottenere la certificazione B Corp che consentirà a Seven di distinguersi ulteriormente sul mercato, in un contesto in cui sempre più consumatori optano per acquisti consapevoli cercando marchi che incarnino valori condivisi di sostenibilità e responsabilità sociale.

Aldo Di Stasio, Amministratore Delegato del Gruppo Seven, commenta: “Guardiamo con entusiasmo a questo nuovo capitolo. Siamo consapevoli del ruolo cruciale che le imprese possono svolgere nel promuovere un cambiamento positivo nella società e nell’ambiente per un futuro più sostenibile. Per questo sono estremamente felice di questo importante passo, l’adozione dello status di Società Benefit è di certo lo strumento più coerente e idoneo a valorizzare la nostra visione e la vocazione alla Sostenibilità. Siamo stati dei precursori in questo, e in questi anni abbiamo raggiunto importanti traguardi adottando da tempo pratiche sostenibili, a partire dalla gestione degli imballaggi, fino alla trasformazione in tessuto di milioni di bottiglie in PET, contribuendo concretamente alla rimozione di tonnellate di plastica dall’ambiente. E oggi, con il cambio di statuto, scriviamo nero su bianco il nostro impegno a proseguire, con un modello di business che va oltre il solo profitto nel rispetto dei valori che ci caratterizzano, di attenzione al Pianeta e alle generazioni future”.

Seven ha fatto dell’innovazione, della qualità e della sostenibilità i suoi principali must investendo importanti risorse affiancato da un partner strategico come Green Arrow Capital che ha contribuito all’accelerazione del piano di trasformazione e crescita dell’azienda che oggi è un autentico “Italian Champion” nel suo settore.

Eugenio de Blasio, Fondatore e CEO di Green Arrow Capital ha commentato: “L’impegno del nostro Gruppo nel contribuire allo sviluppo sostenibile del nostro Paese e alla creazione di valore è costante. Il nostro ruolo di partner strategico degli Italian Champions ci vede in prima linea nel supportare gli imprenditori del Made in Italy in tutte le fasi di crescita delle aziende con l’obiettivo di eccellenza, sostenibilità e performance. Il percorso di questi anni fatto insieme al Gruppo Seven è un esempio virtuoso del nostro approccio ESG all’investimento. Nel 2019, è stato lanciato un progetto di riciclo di bottiglie di plastica per la realizzazione dei tessuti dei prodotti, riciclando ad oggi circa 30 milioni di bottiglie in PET e rimuovendo 354 tonnellate di plastica dal pianeta e nel 2021 è stato lanciato il primo zaino realizzato con più del 96% di componenti riciclati. Questo nuovo impegno del Gruppo Seven rappresenta un ulteriore passo nell’implementazione di una strategia di investimento sostenibile che ci riempie di orgoglio”.