Sciuker Frames: insieme a Deutsche Bank Easy per sostituire lo sconto in fattura

SCK Group, quotato su Euronext Growth Milan tramite Sciuker Frames S.p.A., ha avviato una partnership con Deutsche Bank Easy che consente di rimpiazzare senza nessun impatto sulla clientela lo sconto in fattura.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n° 11 ai clienti non è consentito richiedere lo sconto in fattura come modalità di pagamento per il 50% della fattura; pertanto, per tutti i nuovi ordini, al cliente sarebbe stata lasciata l’unica opzione di pagare il 100% della fattura e poi utilizzare in 10 anni il relativo credito generato, detraendolo dal proprio ammontare di tasse annue pagato.

La partnership con Deutsche Bank Easy permette di sostituire integralmente lo strumento dello sconto in fattura, lasciando invariato il profilo finanziario dell’acquisto degli infissi e delle schermature solari. Nello specifico, il cliente continuerà, in sede di acquisto, ad effettuare un bonifico pari al 50% dell’importo ed il restante 50% sarà finanziato da Deutsche Bank Easy in 10 anni a tasso e taeg 0, dunque l’ammontare delle rate di rimborso di tale finanziamento saranno d’importo pari al credito fiscale tempo per tempo detratto dal cliente.