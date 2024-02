Schnabel (Bce): “Dati suggeriscono cautela su tagli tassi”

Secondo Isabel Schnabel, membro del Consiglio direttivo della Bce, alla luce dei recenti dati economici e delle scommesse aggressive del mercato su rapidi tagli dei tassi di interesse, l’istituto dovrà essere paziente prima di allentare i costi di finanziamento.

Schnabel cita la vischiosità dell’inflazione dei servizi, il mercato del lavoro resiliente, un notevole allentamento delle condizioni finanziarie e le tensioni nel Mar Rosso. Tutto ciò “mette in guardia dal modificare presto la nostra posizione politica”, ha affermato in un’intervista al Financial Times.

“Stiamo entrando in una fase critica in cui la calibrazione e la trasmissione della politica monetaria diventano particolarmente importanti, perché si tratta di contenere gli effetti di secondo impatto”, ha affermato.

Sostenendo che il “picco di trasmissione” è probabilmente superato, ha sottolineato che l’inflazione dell’area euro “è rimasta sostanzialmente stabile” da quando ha toccato il 2,9%.

“Stiamo osservando un rallentamento del processo disinflazionistico tipico dell’ultimo miglio”, ha affermato. “Ciò è strettamente connesso alle dinamiche dei salari, della produttività e dei profitti”.

Con riferimento al tasso neutrale, “il problema è che non sappiamo dove sia esattamente”, ha detto. “Questo implica che, una volta che inizieremo a tagliare i tassi – e non siamo ancora arrivati a quel punto – dovremo procedere con cautela a piccoli passi. Potrebbe anche essere necessario fare una pausa durante la discesa se l’inflazione si rivelasse vischiosa”.