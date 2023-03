Saudi National Bank perde oltre 1 miliardo di dollari per l'investimento in Credit Suisse

La Saudi National Bank sta subendo gravi perdite sulla scia del fallimento del Credit Suisse dopo che è stato raggiunto un accordo per l’acquisto da parte di UBS della banca svizzera in difficoltà per 3,2 miliardi di dollari.

La Saudi National Bank – il maggiore azionista del Credit Suisse – ha confermato lunedì alla CNBC di aver subito una perdita di circa l’80% sul suo investimento. La banca con sede a Riyadh detiene una partecipazione di circa il 10% nel Credit Suisse, avendo investito 1,4 miliardi di franchi svizzeri nell’istituto di credito svizzero nel novembre dello scorso anno, pari a 3,82 franchi svizzeri per azione.

Secondo i termini dell’accordo di salvataggio, UBS pagherà agli azionisti del Credit Suisse 0,76 franchi svizzeri per azione. Lo sconto significativo arriva mentre le autorità di regolamentazione cercano di sostenere il sistema bancario globale. La corsa al salvataggio fa seguito a settimane tumultuose che hanno visto i crolli della Silicon Valley Bank e della First Republic Bank, con sede negli Stati Uniti, nonché importanti flessioni dei prezzi delle azioni del settore bancario a livello internazionale.