Samsung: chatGPT vietato ai dipendenti

Samsung sta limitando l’uso dei cosiddetti strumenti di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT per i dipendenti, dopo che l’azienda ha scoperto che tali servizi venivano utilizzati in modo improprio.

Il gigante tecnologico sudcoreano ha confermato che sta limitando temporaneamente l’uso dell’intelligenza artificiale generativa attraverso i personal computer dell’azienda.

I dipendenti di una delle più grandi divisioni di Samsung sono stati informati della mossa in una nota alla fine di aprile, dopo che si erano verificati casi di uso improprio della tecnologia.