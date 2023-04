Saipem: piena efficacia contrattuale progetto in Australia

Saipem e Clough, la filiale australiana del Gruppo Webuild, in joint venture paritaria (50/50), hanno ottenuto la piena efficacia contrattuale per lo sviluppo dell’impianto di urea di Perdaman Industries, situato sulla costa dell’Australia occidentale, con il raggiungimento della Commencement Date.

Il valore del nuovo contratto è di poco superiore a 2,8 miliardi di dollari (la quota di ciascun partecipante alla JV è di circa 1,4 miliardi di dollari).

L’impianto farà parte di un progetto epocale per l’Australia Occidentale, che genererà in media 2.000 posti di lavoro durante la fase di costruzione e circa 200 posti di lavoro permanenti durante la fase operativa. L’impianto è stato progettato per ridurre al minimo le emissioni industriali e l’impronta di carbonio della produzione di fertilizzanti.