Saipem lancia Xolarsurf, il primo prototipo di solare galleggiante resistente a onde di 8 metri

Saipem ha svelato il primo prototipo a grandezza naturale di XolarSurf, una soluzione rivoluzionaria per il solare galleggiante, durante una cerimonia presso gli stabilimenti di Kystteknikk a Dyrvik, sull’isola di Froya, in Norvegia.

Il prototipo, sviluppato in collaborazione con il produttore norvegese Kystteknikk e altri subappaltatori, è stato progettato per resistere a onde alte fino a 8 metri. Questo rappresenta un traguardo fondamentale nello sviluppo del prodotto, in quanto è il primo test a grandezza naturale.

Nel corso dell’anno, il prototipo rimarrà in mare per circa dodici mesi, periodo durante il quale saranno monitorate le sue prestazioni e capacità produttive. La soluzione XolarSurf è in grado di produrre elettricità grazie a pannelli solari montati su galleggianti specificamente progettati per ambienti marini. Ogni galleggiante può generare fino a 35-45 kWp di potenza installata.