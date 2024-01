Saipem: incidente su nave Castorone

Saipem ha recentemente confermato la notizia di un incidente sulla sua nave posatubi, la Castorone. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina, al largo delle coste australiane, durante le consuete operazioni di posizionamento delle tubazioni.

Secondo quanto riportato da Saipem, l’incidente “non ha causato feriti al personale”. Questa notizia arriva come un sollievo, data la preoccupazione iniziale generata dalle prime indiscrezioni sull’incidente. La sicurezza del personale rimane una priorità assoluta per l’azienda, che è impegnata in rispondere con prontezza e professionalità a ogni evenienza.

Inoltre, l’azienda ha assicurato che i danni causati dall’incidente sono localizzati alla dorsale del vascello, e verranno riparati. Questo incidente ha avuto un impatto sul valore delle azioni Saipem a Piazza Affari, ma con la conferma che i danni sono limitati e nessun personale è rimasto ferito, si aspetta una pronta risoluzione della situazione.