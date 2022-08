Saipem e OSRL rafforzano cooperazione: con l’obiettivo d’includere fornitura di FlatFish

Saipem e Oil Spill Response Limited (OSRL) rafforzano la loro collaborazione. Le due società hanno annunciato stamattina di avere firmato un’estensione dell’accordo di servizi già in essere, con l’obiettivo di includere la fornitura di FlatFish, il drone subacqueo di Saipem per il monitoraggio ambientale e l’ispezione dell’integrità degli asset. Il contratto attualmente esistente prevede lo stoccaggio, la manutenzione, il training del personale e l’approntamento, incluso pronto intervento da remoto, dell’Offset Installation Equipment (OIE).

L’OIE è un sistema unico al mondo, progettato per intervenire in caso di sversamento di un pozzo sottomarino in acque poco profonde (fino a circa 600 m di profondità), quando non è possibile l’accesso verticale diretto.

Nel dettaglio, l’estensione dell’accordo di servizi comprende l’impiego di FlatFish, il drone subacqueo sviluppato da Sonsub (il centro di eccellenza di Saipem per le tecnologie e la robotica sottomarina), per svolgere un’ampia gamma di attività offshore, tra cui l’ispezione, l’individuazione di perdite tramite il monitoraggio della colonna d’acqua e della concentrazione di disperdenti, la valutazione ambientale e il pattugliamento. L’accordo di servizi così ampliato è indice del costante impegno di OSRL al miglioramento continuo. Questa strategia include soluzioni innovative di terze parti, che ampliano l’attuale offerta di servizi e aggiungono valore ai membri del consorzio, i quali possono ora accedere alle funzionalità avanzate dei droni per il monitoraggio ambientale.

Inoltre, prosegue la nota, tale accordo consentirà a Saipem di ampliare i campi di applicazione di FlatFish, compiendo così un passo fondamentale verso la sua commercializzazione su scala globale. Saipem è impegnata in prima linea nello sviluppo di tali droni e si distingue nel panorama italiano per la sua elevata maturità tecnologica. FlatFish rientra nel programma di sviluppo robotico Hydrone di Saipem, che include una serie di droni sottomarini in grado di eseguire una gamma di operazioni completamente automatiche quali ispezione, sorveglianza, manutenzione e salvataggio, in modo efficiente, sicuro ed ecologico.