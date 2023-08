SACE e TEM PLUS: Partnership Strategica per l’Internazionalizzazione delle PMI Italiane

L’obiettivo primario dell’accordo tra SACE, un’importante realtà assicurativo-finanziaria italiana, e TEM PLUS, rinomata community di Temporary Export Manager, è quello di promuovere l’internazionalizzazione delle aziende italiane, con particolare attenzione alle PMI. Questo si traduce in un’espansione della gamma di servizi di consulenza, studiati per rispondere alle necessità specifiche di queste imprese.

La partnership tra SACE e TEM PLUS si consolida in un impegno condiviso per il sostegno delle imprese italiane. Questo impegno si esprime attraverso una formazione mirata, attraverso la quale approfondire la conoscenza dei prodotti del Gruppo SACE. Tale iniziativa deriva dalla volontà di ascoltare e soddisfare le esigenze reali delle aziende, inserendosi in un progetto più ampio di arricchimento dell’offerta digitale di SACE.