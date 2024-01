Ryanair riduce le stime sugli utili per quest’anno

Ryanair Holdings ha rivisto al ribasso le previsioni sugli utili per l’anno fiscale in corso, citando l’aumento dei costi del carburante e l’impatto delle tariffe più basse, a seguito della rimozione delle sue quotazioni da parte di siti web di viaggio non autorizzati.

La compagnia aerea low-cost irlandese prevede un profitto annuo fino a 1,95 miliardi di euro, inferiore alla precedente stima di massimi €2,05 miliardi. Il valore minimo del range rimane invece pari a €1,85 miliardi.

“I costi del carburante sono stati un grande ostacolo per noi”, ha affermato Neil Sorahan, Chief Financial Officer di Ryanair, in un’intervista. La decisione di agenzie di viaggio online come Booking.com di rimuovere le offerte di Ryanair, a seguito di una serie di contenziosi legali, ha portato la compagnia aerea a tagliare i prezzi. Questo ha avuto un impatto sui fattori di carico e sulle tariffe, come ha sottolineato Sorahan.

Ryanair ha riportato un utile netto di 15 milioni di euro nel terzo trimestre, in calo rispetto ai 211 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Il quarto trimestre è generalmente il periodo più debole per Ryanair, che realizza la maggior parte dei suoi guadagni durante la trafficata stagione estiva. La compagnia aerea ha dichiarato che beneficerà del fatto che Pasqua quest’anno cade in anticipo, ma il timing non compenserà completamente i minori fattori di carico e rendimenti.

La guidance risente anche di eventi avversi imprevisti nell’ultimo trimestre, come il conflitto tra Israele e Hamas, la persistente guerra in Ucraina e ulteriori ritardi nella consegna dei suoi aerei Boeing.