Nuovo record di passeggeri per Ryanair ad agosto per il quarto mese consecutivo. La compagnia aerea low cost, numero uno in Europa per numero di passeggeri, ha trasportato 16,9 milioni di passeggeri ad agosto rispetto a un picco pre-COVID di 14,9 milioni in agosto 2019. La percentuale media di posti vuoti per volo è stata del 4% rispetto al 3% di agosto 2019.