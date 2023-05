Richemont chiude l’esercizio 2023 con vendite record: aumento del 19% e utile di 3.911 milioni di euro

Richemont, leader nel settore del lusso in Svizzera, ha concluso l’esercizio finanziario al 31 marzo 2023 con vendite da operazioni continue in crescita del 19% a tassi di cambio effettivi e del 14% a tassi di cambio costanti, raggiungendo la cifra record di 19.953 milioni di euro.

Le vendite in Asia Pacifico, a cambi correnti, hanno registrato un incremento del 6%, grazie in parte al rimbalzo delle vendite in Cina continentale, Hong Kong e Macao nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario, a seguito della rimozione delle restrizioni di viaggio e sanitarie. Il margine operativo è migliorato di 280 punti base, attestandosi al 25,2% delle vendite totali.

L’utile dell’esercizio da attività continue ha segnato un aumento del 60% rispetto all’anno precedente, per un totale di 3.911 milioni di euro. La perdita da attività operative cessate è stata di 3.610 milioni di euro, comprendendo il risultato operativo di YNAP e l’onere non monetario di 3,4 miliardi di euro sul trasferimento delle attività nette di YNAP a “possedute per la vendita” al 31 marzo 2023. Di conseguenza, l’utile netto dell’esercizio si è attestato a 301 milioni di euro.