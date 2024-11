Regno Unito: Pil sotto le attese nel terzo trimestre (+0,1%)

L’economia del Regno Unito ha registrato una crescita più lenta del previsto nel terzo trimestre, mettendo in ombra le promesse del Primo Ministro Keir Starmer di stimolare la crescita economica. Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente (+1% su base annua), al di sotto della previsione dello 0,2% fatta dagli economisti. Inaspettatamente, l’economia ha registrato una contrazione dello 0,1% nel solo mese di settembre.

Questi dati assumono particolare rilevanza per il nuovo governo laburista, dato che Starmer ha assicurato di voler aumentare la crescita annuale al 2,5%, la più rapida tra i paesi del G-7. Tuttavia, le prospettive economiche del Regno Unito sono minacciate da una nuova ondata di protezionismo scatenata dall’elezione di Donald Trump a presidente degli USA. Giovedì, il governatore della Bank of England, Andrew Bailey, ha esortato il cancelliere Rachel Reeves a non reagire nel caso in cui Trump decida di aumentare i dazi.

A settembre la produzione industriale ha registrato un calo inaspettato dello 0,5% su base mensile e dell’1,8% su base annua.