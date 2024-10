Prysmian: ricavi e utili in salita nel terzo trimestre, a marzo 2025 CMD a New  York

Prysmian ha annunciato i risultati dei primi 9 mesi del 2024 che vedono i ricavi di gruppo a 12.362 milioni di euro, con una crescita organica di -1,4%, e l’utile netto in miglioramento a 634 milioni dai 588 milioni dell’analogo periodo nel 2023 e quello attribuibile ai soci della capogruppo che è salito a 619 milioni. In crescita anche l’Ebitda adjusted che ha mostrato un rialzo del 9,6% a 1.409 milioni. Nel solo terzo trimestre il gruppo ha visto l’Ebitda rettificato salire del 32% a 540 milioni e le vendite aumentare del 19% a 4,54 miliardi, con un utile a 217 milioni (+28% a/a).

La società ha confermato la guidance 2024 e ha fatto sapere che la presentazione del Capital Markets Day si terrà il 26 marzo 2025 a New York City e sarà seguita dalla visita di Encore Wire a McKinney, in Texas, il giorno successivo il 27 marzo 2025.

Massimo Battaini, cedi Prysmian, ha dichiarato: “Prysmian ha continuato a migliorare i margini e la generazione di cassa. I risultati dimostrano che Prysmian è ben posizionata per perseguire la crescita organica e un miglioramento dei margini. Alla solida performance di Transmission e di Power Grid, in crescita sia in termini di ricavi sia di redditività, si aggiunge il miglioramento del nostro margine in Industrial & Construction nel terzo trimestre, che per la prima volta, include Encore Wire nel nostro perimetro. Tali risultati confermano la forte affinità culturale tra le aziende e l’impatto positivo dell’acquisizione sulle nostre performance. Il solido track record di Prysmian nel raggiungimento degli obiettivi, ci ha permesso di confermare il nostro outlook per il 2024, che abbiamo aggiornato nel primo semestre del 2024. In occasione del secondo Capital Markets Day di Prysmian, che si terrà a New York il prossimo marzo, annunceremo i nostri nuovi ambiziosi obiettivi.”