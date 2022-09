Prysmian: commessa da oltre 800 milioni per il cablaggio di due parchi eolici tedeschi

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni nonché nella transizione energetica europea, si è aggiudicato da Amprion Offshore GmbH due commesse del valore totale di oltre 800 milioni di euro per progettare, fornire, installare e collaudare i cavi terrestri e sottomarini che collegheranno la rete elettrica ai parchi eolici offshore nell’area tedesca del Mare del Nord, DolWin4 e BorWin4, che trasmetteranno complessivamente 1,8 GW di potenza.

Prysmian fornirà circa 1.000 km di cavi unipolari in rame da ±320 kV ad alta tensione in corrente continua (HVDC – High Voltage Direct Current) con isolamento in XLPE. I cavi sottomarini saranno prodotti a Pikkala (Finlandia) e ad Arco Felice (Napoli), mentre i cavi terrestri saranno realizzati a Gron (Francia) e Abbeville (USA). Prysmian installerà i cavi sottomarini impiegando diverse navi all’avanguardia, assicurando il minor impatto ambientale possibile. La consegna e il collaudo dei due progetti sono previsti per il 2028.

In seguito a questa notizia, il titolo a Piazza Affari sta segnando +1,50% nella seduta odierna.