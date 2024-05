Prysmian: aumenta marginalità nel 1Q

Prysmian ha dato il via al 2024 con solide prestazioni finanziarie, mettendo in luce una robusta generazione di cassa LTM e un incremento dei margini, sostenuti da tendenze di mercato favorevoli. La società prevede che i risultati finanziari per l’intero anno si posizioneranno nella fascia alta delle stime previste.

Nel primo trimestre, i ricavi sono scesi del 5,6% a 3,687 miliardi di euro e l’EBITDA rettificato del 3,5% a 412 milioni, ma i margini hanno visto un’espansione all’11,2% rispetto al 10,7% del primo trimestre del 2023. In particolare, il settore della trasmissione ha registrato un miglioramento dei margini al 13,0%, con un portafoglio ordini che ha superato i 18 miliardi di euro. Nel segmento Power Grid, l’EBITDA rettificato è aumentato a 115 milioni di euro, segnando un incremento del 57% e portando i margini al 13,5%.

Il gruppo ha inoltre registrato un aumento dell’utile netto, arrivando a 185 milioni di euro rispetto ai 182 milioni di euro del primo trimestre del 2023. La generazione di cassa è stata particolarmente forte, con un flusso di cassa libero LTM di 827 milioni di euro. Prysmian ha fatto progressi significativi nella riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) Scope 1 e 2, raggiungendo una riduzione del 35% su base LTM.

Massimo Battaini, CEO di Prysmian, ha dichiarato: “Prysmian ha avuto un solido inizio di 2024. I risultati del primo trimestre evidenziano un’eccellente redditività, trainata dalla solida performance dei segmenti Power Grid e Transmission, mentre il portafoglio ordini si è attestato a oltre €18 miliardi. Questi risultati dimostrano come l’impegno di Prysmian nell’accelerare la transizione energetica a livello globale, unitamente a soluzioni che soddisfano i più elevati standard ambientali, stiano continuando a dare risultati positivi. Nel mio primo anno come CEO di Prysmian, abbiamo anche annunciato l’acquisizione di Encore Wire. Questa operazione rappresenta un’opportunità unica per continuare a crescere e rafforzare la nostra posizione in Nord America, migliorare la diversificazione del nostro business e creare valore per tutti gli stakeholder.”