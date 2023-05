Prometeia: produzione industriale in stagnazione nel secondo trimestre

Situazione di stagnazione nella produzione industriale italiana nel corso del secondo trimestre dell’anno. Questa previsione di Prometeia è dovuta all’inattesa flessione registrata a marzo, seguita da un aumento delle stime per aprile a +0,5% su base congiunturale. Tuttavia, si prevede una variazione nulla per maggio e una flessione dello 0,3% per giugno.

Il risultato del terzo trimestre appare caratterizzato da una crescente incertezza a causa della proiezione negativa per giugno. Questo comprometterebbe la crescita anche nella media del secondo trimestre, con un calo dello 0,1% rispetto al primo. Tale profilo previsivo porterebbe in eredità al terzo trimestre un trascinamento negativo pari a -0,2%, come si legge in una nota dell’istituto.

Secondo Prometeia, il quadro generale risulterebbe piuttosto negativo anche per quanto riguarda la media dell’intero 2023, con una previsione di -1,5%. Questo dato evidenzia le difficoltà che il settore industriale italiano potrebbe affrontare nei prossimi mesi, con un impatto significativo sull’economia del Paese.