Pre-apertura Borse europee: attese positive aspettando discorso Powell

Le principali Borse europee potrebbero aprire in territorio positivo l’ultima seduta della settimana, quella in cui ci sarà l’atteso discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, a Jackson Hole.

Gli investitori saranno a caccia di ulteriori spunti sull’ormai scontato taglio dei tassi da parte Fed a settembre.

“Cosa si attendono gli operatori da Powell? Semplice, anticipazioni circa il futuro taglio dei tassi. Il taglio dei tassi da parte della Fed é un evento oramai scontato, anche il FedWatch Tool conferma almeno un taglio dei tassi in quanto le probabilità dei tassi fermi sono allo 0%, la possibilità è letteralmente sparita dal calcolo statistico. Secondo quanto visto dalle minute del Fomc e dalle recenti conferenze di Powell, ci si aspetta il suo classico “strong and resilient” (“forte e resiliente”) riferito all’economia Usa, una dichiarazione che si rispecchia perfettamente con i numeri recenti ma che di fatto va in estrema contraddizione con l’andamento di questi numeri”, commenta David Pascucci, analista dei mercati per XTB.

Atteso a Jackson Hole anche il discorso del governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey. Tra i dati macro di giornata, oltre all’inflazione giapponese diffusa nella notte italiana, sono previste le vendite di nuove abitazioni Usa per il mese di luglio.