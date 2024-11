Poste Italiane: utile trimestrale balza a 569 mln. Acconto su dividendo di 0,33 euro

Conti trimestrali migliori delle attese per Poste Italiane. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha da poco comunicato al mercato i risultati del terzo trimestre 2024, che vedono l’utile netto attestarsi a 569 milioni di euro (+48,9% a/a). In crescita anche i ricavi che sono stati pari a 3,06 miliardi, ma anche l’Ebit che è balzato del 46,4% su base annua a 789 milioni. Dati che si raffrontano con le attese degli analisti che indicavano un fatturato di 3,04 miliardi, utili a 514,6 milioni, ed Ebit di 723,7 milioni.

Guardando alle performance dei primi nove mesi del 2024, sia il risultato operativo adjusted sia l’utile netto hanno raggiunto livelli record, rispettivamente pari a 2,3 miliardi e a 1,6 miliardi, registrando una crescita underlying su base annua vicina al 20%. La divisione corrispondenza, pacchi e distribuzione ha generato ricavi pari a 2,8 miliardi nei primi nove mesi, trainati da una crescita a doppia cifra nei volumi dei pacchi e da ricavi dalla corrispondenza stabili. Nei servizi finanziari, i ricavi hanno oltrepassato la soglia dei 4 miliardi, mentre quelli dei servizi assicurativi sono cresciuti dell’8% nel trimestre e del 7% nei primi nove mesi del 2024, supportati da un comparto assicurativo Vita stabile e dal ramo Protezione in rapida crescita. Anche i servizi Postepay sono cresciuti e hanno raggiunto un risultato record nei ricavi dei primi nove mesi, attestandosi a 1,2 miliardi.

Capitolo dividendo

Acconto sul dividendo di 0,33 euro per azione sui risultati del 2024, in pagamento il 20 novembre. “Pagheremo un acconto sul dividendo di 33 centesimi per azione, equivalente a € 427 milioni, con un aumento del 39% rispetto allo scorso anno, in linea con la nostra guidance di un utile netto per l’intero 2024 pari a € 2 miliardi e con la nuova politica di dividendi basata sul pay-out”, sottolinea Matteo Del Fante, amministrate delegato di Poste Italiane.

A.d. Del Fante: “rimaniamo concentrati sull’obiettivo di raggiungere nuovi risultati”

“Come sempre, rimaniamo concentrati sull’obiettivo di raggiungere nuovi risultati, mentre progrediamo nell’esecuzione del piano industriale “Connecting Platform”. Stiamo rafforzando ulteriormente la nostra guidance rivista al rialzo del Risultato operativo (EBIT) Adjusted per l’esercizio 2024 pari a 2,8 miliardi con una guidance dell’utile netto pari a 2 miliardi”, ha commentato Del Fante. E ha aggiunto”: “La nostra performance finanziaria solida e sostenibile e la generazione di cassa ci consentono di premiare generosamente i nostri azionisti, mantenendo al contempo una posizione patrimoniale estremamente consistente. Di conseguenza, pagheremo un acconto sul dividendo di 33 centesimi per azione, equivalente a 427 milioni, con un aumento del 39% rispetto allo scorso anno, in linea con la nostra guidance di un utile netto per l’intero 2024 pari a € 2 miliardi e con la nuova politica di dividendi basata sul pay-out. Il nostro più grande patrimonio sono i nostri dipendenti, il cui impegno e professionalità sono essenziali per il successo continuo che stiamo vedendo nel 2024 e che continueremo a vedere in futuro.”