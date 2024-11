Porsche, utili in calo ma debito in riduzione nei primi 9 mesi del 2024

Porsche Automobile Holding SE, la società che possiede partecipazioni in Volkswagen e Porsche AG, ha annunciato un significativo calo degli utili nei primi nove mesi del 2024. L’utile netto si è attestato a 2,5 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,8 miliardi registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Questo calo è stato fortemente influenzato dai risultati degli investimenti nelle due principali case automobilistiche, come dichiarato dalla società.

Nonostante la contrazione degli utili, Porsche Holding ha registrato una riduzione del debito netto, sceso a 5,1 miliardi di euro dai 5,7 miliardi di dicembre 2023. La riduzione dell’indebitamento è un segnale positivo per la società, che continua a lavorare sulla gestione efficiente delle proprie finanze.

Per l’intero esercizio del 2024, la holding prevede un risultato netto compreso tra 2,4 e 4,4 miliardi di euro. Parallelamente, si aspetta che il debito netto si collochi nel range di 5-5,5 miliardi di euro. Queste previsioni indicano una gestione prudente e attenta delle risorse finanziarie, nonostante le sfide del mercato automobilistico.