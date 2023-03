Porsche: prospettive di crescita ad oltre il 20% dopo i risultati record del 2022

La casa automobilistica di lusso Porsche stima un’ambiziosa prospettiva a lungo termine di oltre il 20% di ritorno sulle vendite, dopo aver registrato un utile record per il 2022 grazie all’aumento delle consegne.

La casa automobilistica ha dichiarato che il suo utile operativo è salito del 27% a 6,77 miliardi di euro lo scorso anno, mentre le consegne sono aumentate del 2,6% a 309.884 unità. La società propone un dividendo di 1,00 euro per azione ordinaria e di 1,01 euro per azione privilegiata. L’azienda inoltre ha fornito una guidance di crescita continua sia a medio che a lungo termine: “Se le condizioni economiche difficili non dovessero intensificarsi ulteriormente, per l’esercizio 2023 prevediamo un rendimento operativo del Gruppo sulle vendite compreso tra il 17 e il 19 percento”, ha dichiarato Lutz Meschke, vicepresidente e membro del comitato esecutivo per le finanze e l’IT.

Meschke ha aggiunto: “A lungo termine, puntiamo a un rendimento operativo del Gruppo sulle vendite superiore al 20%”.

Porsche rappresenta una parte sostanziale dei ricavi del Gruppo Volkswagen e ha superato Volkswagen come casa automobilistica di maggior valore in Europa durante la sua prima settimana sul mercato azionario tedesco dopo la quotazione del 29 settembre dello scorso anno. Volkswagen possiede ancora il 75% meno un’azione ordinaria del capitale totale di Porsche. La Volkswagen presenterà i risultati martedì.

Le azioni Porsche sono scese del 2,2% nei primi scambi di lunedì, mentre Volkswagen è scivolata del 2,5%, ma le due società sono cresciute rispettivamente del 10% e del 14% circa dall’inizio del 2023.