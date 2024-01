Piazza Affari termina poco mossa (+0,03%), la migliore Mediobanca

Prevalgono i segni rossi in chiusura di seduta per le principali borse europee, compresa Piazza Affari. Si muove poco mossa Wall Street, dove prosegue la stagione delle trimestrali.

Ecco il nostro commento live della chiusura di oggi:

A Piazza Affari, il Ftse Mib termina a +0,03% a 30.337,62 punti, con in vetta Mediobanca (+2,4%), Ferrari (+1,9%) e Saipem (+1,7%), mentre arretrano Amplifon (-3,1%), Interpump (-1.9%) e Moncler (-1,7%).

Il focus degli investitori rimane sulle dichiarazioni in arrivo dal Forum internazionale di Davos (che durerà fino al 19 gennaio), dove è in programma domani l’intervento della presidente della Bce Christine Lagarde. Intanto, il governatore della banca centrale francese Francois Villeroy de Galhau ha sottolineato che i tassi “non dovrebbero essere” più alti del livello attuale e ha aggiunto che “la prossima mossa sarà un taglio, probabilmente quest’anno”.

Oltreoceano, lo guardo è rivolto ai conti delle colossi bancari Usa. Oggi Goldman Sachs ha annunciato di aver chiuso il quarto trimestre con un utile per oltre 2 miliardi di dollari, in rialzo del 51% e sopra le attese, come i ricavi (a 11,3 mld dollari). Morgan Stanley ha invece archiviato il trimestre con un utile netto di 1,5 miliardi di dollari, in calo e sotto le attese, ma con ricavi superiori alle stime a 12,9 miliardi di dollari.

Domani sono attesi anche i dati Usa sulle vendite al dettaglio di dicembre, dopo quelli sull’inflazione dei giorni scorsi, oltre al Pil della Cina del quarto trimestre.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund stabile a 155 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,8% e quello del Bund al 2,2%. Treasury decennali al 4%.

Tra le materie prime, il Petrolio Brent oscilla intorno ai 78 dollari al barile, con gli operatori intenti a ponderare le tensioni nel Medio Oriente e le prospettive di crescita economica e di politica monetaria.

Sul Forex, cambio euro/dollaro in calo a 1,088 mentre il dollaro/yen risale a 146,9. Infine, Bitcoin in rialzo a 43.180 dollari.