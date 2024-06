Piazza Affari termina a +1,4% nel giorno di Boe e BNS

Chiusura in rialzo per le borse europee, mentre Wall Street viaggia poco sopra la parità. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in progresso dell’1,4% a 33.675 punti, con acquisti soprattutto su Recordati (+2,9%), A2a (+2,5%) e Brunello Cucinelli (+2,5%) mentre chiude poco mossa Iveco (-0,1%).

Focus soprattutto sulle banche centrali, nel giorno in cui si sono riuniti i responsabili di politica monetaria del Regno Unito e della Svizzera.

La Bank of England ha lasciato i tassi invariati, ma i funzionari hanno segnalato di essere disposti ad iniziare ad allentare la politica monetaria, rafforzando la prospettiva di un primo taglio ad agosto. A sorpresa, invece, la banca centrale svizzera ha abbassato il costo del denaro di 25 bp, portandolo all’1,25%.

I dati macro statunitensi di oggi hanno evidenziato per lo più debolezza: la costruzione di nuove case è crollata al ritmo più lento degli ultimi quattro anni e l’indice della Fed di Filadelfia è risultato inferiore alle stime. Le richieste iniziali di disoccupazione sono rimaste sostanzialmente stabili, attestandosi a 238.000 unità.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si riduce leggermente a 151 bp con il decennale italiano in area 3,94% e il benchmark tedesco al 2,43%.

Sul Forex, euro/dollaro poco mosso a 1,072 mentre il dollaro/yen si apprezza a 158,7.

Tra le materie prime, il petrolio Brent tiene sopra gli 85 dollari al barile, dopo il calo delle scorte di greggio americane.