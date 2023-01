Piazza Affari resta a galla in avvio con le banche, vola Unicredit dopo i conti

Partenza poco mossa per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,2% a 26.390 punti.

Svetta Unicredit (+7,8%) dopo i risultati record del quarto trimestre, nonché migliori conti del full year del decennio con un utile netto di Gruppo di €5,2 miliardi. Acquisti anche su Banco Bpm (+2%), Bper (+1,5%) e Intesa (+1,2%) mentre arretrano Ferrari (-2%), Saipem (-1,3%) e Telecom Italia (-1,3%).

Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 185 punti base, con il rendimento del decennale italiano in discesa al 4,11%. Euro/dollaro in lieve calo a 1,081 mentre proseguono i realizzi sul petrolio, con il Brent sceso sotto quota 84 dollari al barile.

Dall’agenda macro sono giunti i dati migliori delle attese sui Pmi cinesi manifatturiero e non manifatturiero, entrambi in territorio espansivo a dicembre grazie alla riapertura dell’economia. Il Pil francese ha registrato un +0,1% trimestrale e un +0,5% annuo nel quarto trimestre del 2022 mentre l’inflazione ha lievemente accelerato al 6% tendenziale (+7% il dato armonizzato).

In programma oggi anche i numeri sulla crescita dell’Italia e dell’eurozona, oltre alla disoccupazione in Germania e Italia. Negli Usa, focus sull’indice di fiducia dei consumatori del Conference Board.

Nei prossimi giorni l’attenzione si sposterà soprattutto sulle riunioni della Fed (mercoledì), della Bce e BoE (entrambe giovedì), in particolare sui toni dei banchieri centrali, oltre che sulle trimestrali delle big tecnologiche Apple, Amazon e Alphabet.