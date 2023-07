Piazza Affari flat, stasera trimestrali Netflix e Tesla

Chiusura incolore per le borse europee, mentre wall Street procede in lieve rialzo. A Piazza Affari, Ftse Mib termina sostanzialmente invariato a 28.712 punti, con Nexi (+2,6%), Erg (+1,7%), Snam (+1,4%) e Cnh (+1,4%) in luce, mentre arretrano Amplifon (-2,3%), Iveco (-2,2%) e Moncler (-1,7%).

In spolvero Londra (+1,8%) dopo i dati migliori delle attese sull’inflazione e l’indebolimento della sterlina. I prezzi al consumo hanno rallentato al 7,9% annuo, riducendo parzialmente le prospettive di rialzi dei tassi da parte della Bank of England.

Nella zona euro, invece, il dato finale sull’inflazione core ha evidenziato un’accelerazione al 5,5%, superiore alla stima preliminare.

Negli Usa il focus resta concentrato sulle trimestrali, in attesa stasera dei conti di Netflix e Tesla dopo quelli deludenti di Goldman Sachs.

Sul Forex, l’euro/dollaro scende sotto quota 1,12 mentre il dollaro/yen si apprezza a 139,7. Tra le materie prime il petrolio (Brent) avanza oltre gli 80 dollari al barile, dopo il calo delle scorte americane emerso dai dati Eia. Nel comparto obbligazionario, infine, lo spread Btp-Bund si amplia lievemente a 163 bp con il decennale italiano al 4,07%.