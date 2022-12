Piazza Affari debole dopo le vendite a Wall Street. Ftse Mib poco mosso vicino alla parità

A Piazza Affari avvio sulla parità per l’indice Ftse Mib che al momento si trova a quota 24.271 punti in rialzo frazionale dello 0,19%% e con volumi di negoziazione in calo. In tal senso sui principali indici, incluso quello italiano, continuano a pesare i crescenti timori di recessione unito all’attesa di capire l’entità del rialzo dei tassi di interesse nelle prossime riunioni delle Banche centrali (in programma settimana prossima).

All’interno del paniere principale di Piazza Affari spiccano le utility con Italgas al momento in rialzo dell’1,4%, seguito da Hera ed Enel rispettivamente in rialzo dell’1,59% e dello 0,8%.

Al contrario vendite su Nexi (-0,5%), Eni (-0,7%) e Saipem (-0,4%; mentre il titolo peggiore dopo 20 minuti di contrattazione è Tenaris che si trova in calo dell’1% in scia alla debolezza del prezzo del petrolio.

Tra gli appuntamenti in calendario nella giornata di oggi ricordiamo le vendite al dettaglio per l’Italia, ma anche focus sui dati finali del Pil dell’area Euro. Infine, saranno da monitorare anche le decisioni sui tassi da parte delle Banche centrali di Canada, India, Polonia e Brasile.