Piazza Affari chiude poco mossa dopo i dati sul mercato del lavoro Usa

Chiusura incolore per le borse europee, al termine di una settimana complessivamente positiva malgrado le turbolenze politiche in Francia. A Piazza Affari, il Ftse Mib archivia gli scambi in frazionale rialzo (+0,36%) a 34.749,50 punti.

In luce Moncler (+5,4%) dopo l’upgrade a buy di Goldman Sachs, con target price stabile a 58,7 euro. Acquisti su Campari (+3%), che in settimana ha annunciato il nuovo Ceo, in calo invece Tenaris (-3,1%), Bper (-2,7%) e Saipem (-2,2%).

Negli Usa sono stati diffusi i dati di novembre sul mercato del lavoro, gli ultimi prima della riunione della Fed del 18 dicembre. I nonfarm payrolls sono saliti a 227 mila, lievemente sopra le attese, ma il tasso di disoccupazione è aumentato inaspettatamente al 4,2%, rafforzando le scommesse dei mercati su un taglio di 25 punti base nel prossimo meeting.

Intanto, l’indice sulla fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan è salito a 74 punti, battendo le stime. Per quanto riguarda l’eurozona, dopo i dati deboli sulla produzione industriale tedesca (-1% a ottobre), il Pil del terzo trimestre ha confermato una crescita dello 0,4% mentre le vendite al dettaglio in Italia sono scese dello 0,5%.

La prossima settimana si terrà l’ultima riunione della Bce del 2024, in calendario giovedì 12 dicembre. Attenzione anche ai dati sull’inflazione statunitense (mercoledì 11), che potrebbero consolidare l’aspettativa di un taglio dei tassi la settimana successiva.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane in area 109 punti base, con il decennale italiano al 3,2% e il benchmark tedesco al 2,11%.

Fra le materie prime il petrolio Brent scivola a 71,3 dollari al barile, all’indomani della riunione Opec+ che ha rinviato di tre mesi l’aumento della produzione. L’oro viaggia leggermente al di sotto dei 2.640 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro torna a 1,057 dopo aver momentaneamente superato quota 1,06 dopo il job report, mentre il dollaro/yen oscilla in area 150. Fra le criptovalute, il Bitcoin resta sotto i 100.000 dollari dopo il record di ieri a 103.800$.