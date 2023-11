Piazza Affari cauta in apertura

Partenza in lieve calo per le borse europee, dopo la chiusura debole di Wall Street e la mattinata incerta dei listini asiatici. A Piazza Affari, il Ftse Mib viaggia poco sotto la parità (-0,1%) in area 29.320 punti, con Diasorin (-2,1%) e Moncler (-1,4%) in coda mentre guadagnano terreno Iveco (+1,2%), Banco Bpm (+1,1%) e Cnh (+1,1%).

Giornata povera di spunti macroeconomici, con i soli dati sulla fiducia dei consumatori tedeschi (in lieve miglioramento a -27,8 punti) e statunitensi (in programma oggi pomeriggio). Nei prossimi giorni sono previsti i numeri sull’inflazione della zona euro, i PMI cinesi e i dati sui consumi personali statunitensi, compreso il core Pce monitorato dalla Fed, oltre ai PMI statunitensi e dell’area euro venerdì.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 174 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,28% dopo il calo generalizzato di ieri in Europa.

Sul Forex, euro/dollaro poco mosso a 1,094 mentre il dollaro/yen è sceso sotto 149. Tra le materie prime, il petrolio Brent oscilla intorno agli 80 dollari al barile, aspettando il meeting dell’Opec+ del 30 novembre.