Piazza Affari apre poco mossa, oggi inflazione Usa

Le borse europee aprono mediamente sopra la parità, all’indomani del confronto Trump-Harris e prima dei dati sull’inflazione Usa. A Piazza Affari, il Ftse Mib scambia in frazionale rialzo (+0,1%) in area 33.240 punti, con acquisti su Saipem (+1,4%), Stm (+1,3%) e Iveco (+1,1%) mentre arretrano Banco Bpm (-2%) e Generali (-1,2%).

L’acceso dibattito di ieri fra i candidati alla Casa Bianca non sembra aver spostato significativamente gli equilibri, lasciando i due contendenti in un serrato testa a testa.

Nel frattempo, l’attenzione si sposta sui dati di oggi sui prezzi al consumo statunitensi, l’appuntamento chiave della settimana. L’inflazione di agosto è attesa in rallentamento dal 2,9% al 2,5% con un dato core stabile al 3,2%.

Domani i riflettori si sposteranno sulla Bce, che taglierà i tassi di 25 punti base per la seconda volta, dopo la riduzione effettuata a giugno.

Nel Regno Unito, il Pil mensile di agosto è rimasto stagnante a fronte della previsione di crescita dello 0,2%.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 144 punti base, con il decennale italiano in diminuzione al 3,55% e il benchmark tedesco al 2,11%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent torna sopra i 70 dollari al barile dopo aver bucato tale soglia per la prima volta in più di due anni a causa dei timori per la domanda. In uscita oggi i dati sulle scorte statunitensi. L’oro risale a 2.526 dollari l’oncia.

Sul Forex, cambio euro/dollaro in rialzo a 1,104 e dollaro/yen in diminuzione a 141,4 dopo i commenti restrittivi di un membro della Bank of Japan.