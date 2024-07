Piazza Affari apre a +0,5%, oggi chiusa Wall Street

Borse europee positive in avvio, in una seduta che si preannuncia povera di spunti a causa della chiusura di Wall Street per festività e dell’assenza di dati macro rilevanti. A Piazza Affari, il Ftse Mib scambia in progresso dello 0,5% in area 34.000 punti.

Ancora in rialzo Mps (+2,3%) dopo le parole di ieri di Giorgetti su una possibile operazione industriale, seguita a ruota da Bper (+2,2%). Tra le migliori anche Leonardo (+1,3%), che ieri ha siglato un accordo con Rheinmetall per una joint venture paritetica nell’ambito della difesa terrestre. In lieve calo Stellantis (-0,2%).

Dalle minute della Fed, diffuse ieri sera, è emerso che i funzionari erano in attesa di prove di discesa dell’inflazione ed erano divisi su quanto mantenere ancora i tassi restrittivi. I dati di ieri sull’indice Ism, l’occupazione Adp e le richieste di sussidi di disoccupazione hanno rafforzato l’idea che la banca centrale possa tagliare il costo del denaro già a settembre.

Oggi verranno pubblicati anche i verbali della Bce, mentre dall’agenda macro sono giunti i dati deludenti sugli ordini di fabbrica tedeschi, in calo dell’1,6% a maggio (-8,6% su base annua).

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund oscilla intorno ai 140 bp dopo il calo di ieri, con il decennale italiano a ridosso del 4% e il benchmark tedesco al 2,6% circa.

Tra le materie prime, il petrolio arretra leggermente dopo aver toccato i massimi da due mesi in scia al calo delle scorte statunitensi e all’impatto dell’uragano Beryl, con il Brent a 86,7 dollari al barile. L’oro flette a 2.355 dollari l’oncia dopo aver superato ieri i 2.360$.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro tiene in area 1,08 dopo i deboli dati americani di ieri. Il dollaro/yen è stabile a 161,4 mentre persistono le speculazioni secondo cui la Bank of Japan Giappone inasprirà la politica solo gradualmente.