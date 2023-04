Piaggio: mercato italiano pesa il 10% del fatturato

ANCMA ha pubblicato ieri sera i dati di vendita relativi al mercato italiano delle due ruote che registra un aumento complessivo (immatricolato e 50cc) del 27% YoY (+28% YTD) a marzo. Dopo il mercato spagnolo, anche i dati del mercato italiano sono particolarmente positivi nel primo mese rilevante (c11% delle vendite totali) per la stagionalità del business delle due ruote dice Equita. “Gli scooter continuano a sovraperformare beneficiando di un confronto favorevole dati i problemi di approvvigionamento visti nel 2022”. “Il mercato delle due ruote italiano pesa c. 10% del fatturato di Piaggio e complessivamente, il dato di mercato del primo trimestre è significativamente superiore alle nostre attese per l`area Western Countries per il 2023 (-4% di volumi)” concludono gli analisti.