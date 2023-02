Pfizer in trattative per l’acquisizione dell’azienda biotecnologica Seagen

Pfizer è in trattative per l’acquisizione dell’azienda biotecnologica Seagen come riporta il Wall Street Journal, citando persone che hanno familiarità con la questione. L’accordo “dovrebbe avere un prezzo superiore” rispetto alla capitalizzazione di mercato di Seagen, pari a circa 30 miliardi di dollari.

Secondo le fonti, le discussioni sono in una fase iniziale e non c’è alcuna garanzia di un accordo. La notizia arriva dopo che l’anno scorso Seagen era in trattative avanzate per essere acquisita da Merck per un valore di 40 miliardi di dollari o più, secondo quanto riportato in precedenza dal WSJ. Le due parti non sono riuscite a raggiungere un accordo.