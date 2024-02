Petrolio in ribasso del 5% nella settimana

Le quotazioni del petrolio si avviano verso la più grande perdita settimanale dall’inizio di novembre, con il Brent in area 79 dollari e il Wti a 74,2 dollari al barile, con ribassi intorno al 5% nell’ottava.

Intanto, proseguono i negoziati per cercare di per sospendere la guerra tra Israele e Hamas, in quello che potrebbe essere un passo cruciale verso la fine del conflitto. I colloqui su un cessate il fuoco sono ancora nelle fasi iniziali e non è prevista una svolta nei prossimi giorni, secondo fonti citate da Bloomberg.

Ci sono ancora preoccupazioni che le tensioni in Medio Oriente possano intensificarsi. I ribelli Houthi yemeniti continuano a prendere di mira le navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, mentre il mercato attende una risposta da parte degli Stati Uniti all’assalto di droni che ha ucciso le truppe americane in Giordania lo scorso fine settimana.