Petrolio: Opec alza stime sulla domanda di greggio in 2023 ma riduce prospettive sull’offerta

L’Opec prevede un mercato petrolifero globale leggermente più in difficoltà rispetto alle previsioni precedenti. L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio ha infatti alzato le stime della domanda di 100mila barili al giorno e ridotto di 150mila barili al giorno le prospettive sull’offerta.

Le proiezioni sulla produzione di quest’anno sono di 250.000 barili al giorno a una media di 29,42 milioni al giorno, ha affermato l’Opec nel consueto rapporto mensile. Sulla base degli attuali tassi di produzione, secondo l’Opec i mercati dovrebbero essere ampiamente bilanciati quest’anno.

L’alleanza Opec+ ha indicato che intende mantenere le quote di produzione fissate alla fine dello scorso anno per il resto del 2023, anche se l’economia cinese si riaprirà e la Russia taglierà la produzione come ripicca per le sanzioni occidentali.