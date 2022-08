Petrolio in rialzo, l’AIE aumenta previsioni sulla crescita della domanda

I prezzi del greggio scambiano in rialzo, dopo che l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha alzato le previsioni di crescita della domanda di petrolio per quest’anno, mentre l’impennata dei prezzi del gas spinge alcuni consumatori a preferire l’utilizzo dell’oro nero.

Intorno alle 13:00 i futures sul Brent guadagnano l’1,12%, a 98,04 dollari al barile, mentre i futures sul West Texas Intermediate statunitense sono in rialzo dell’1,12% a quota 92,60 dollari.

Un aumento delle scorte di petrolio negli Stati Uniti la scorsa settimana e la ripresa dei flussi di greggio sull’oleodotto russo-europeo Druzhba, che rifornisce l’Europa centrale, hanno tuttavia limitato ulteriori crescite dei prezzi.

Nel frattempo, i prezzi fisici del petrolio in tutto il mondo hanno iniziato a scendere, insieme ai futures, riflettendo l’attenuarsi delle preoccupazioni per le interruzioni delle forniture da parte della Russia e l’aumento dei timori per un possibile rallentamento dell’economia globale.