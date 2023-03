Petrolio, Aie: esportazioni dalla Russia in calo di oltre 500mila barili al giorno

In forte calo le esportazioni di petrolio della Russia che arrivano a segnare una flessione di oltre 500.000 barili al giorno a febbraio. Lo rende noto l’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) secondo la produzione della Russia è rimasta in febbraio vicina ai livelli pre-guerra con le esportazioni combinate di greggio e prodotti raffinati sono diminuite di oltre 500.000 barili al giorno a 7,5 milioni di barili al giorno.