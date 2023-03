Passera (illimity bank): "Caso SVB in Ue? Non ci sarebbe stato per i controlli pervasivi"

Corrado Passera, amministratore delegato di illimity Bank, ha dichiarato come riporta la Cnbc, che il fallimento della Silicon Valley Bank non sarebbe avvenuto in Europa, in parte a causa dei “controlli pervasivi” che sono stati applicati nel continente.