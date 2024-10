Partenza cauta a Piazza Affari, oggi inflazione eurozona

Avvio poco mosso per le borse europee nella prima seduta del quarto trimestre, con i listini cinesi fermi per festività. A Piazza Affari, il Ftse Mib parte in rialzo dello 0,3% in area 34.200 punti, con acquisti su Interpump (+1,2%), Iveco (+1%) e Stellantis (+1%), reduce dal crollo di ieri innescato dal profit warning. Vendite invece su Moncler (-0,8%) e Brunello Cucinelli (-0,6%).

Dall’agenda macroeconomica si attendono gli indici Pmi manifatturieri di Italia e Spagna, l’inflazione dell’eurozona e i dati americani sulle offerte di lavoro e sull’ISM manifatturiero. Focus anche sugli interventi di alcuni esponenti della Fed (Bostic, Cook, Barkin e Collins) e della Bce (Rehn, de Guindos, Schnabel e Nagel).

Il tutto, in attesa dei dati di venerdì sul mercato del lavoro americano, che condizioneranno le prossime decisioni della banca centrale americana. Ieri, intanto, il presidente Powell ha ribadito che l’istituto di Washington non ha fretta di tagliare i tassi e che non esiste un sentiero predeterminato.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund staziona a 132 punti base, con il decennale italiano al 3,43% e il benchmark tedesco al 2,11%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent scivola a 71,5 dollari al barile, mentre l’oro si attesta a 2.645 dollari l’oncia. Sul Forex, cambio euro/dollaro a 1,113 e dollaro/yen in ripresa a 144.