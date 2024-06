Parmacotto, 25 milioni di finanziamento da Crédit Agricole, BPER e Banco BPM per espandersi all’estero

Parmacotto, rinomata azienda nel settore dei salumi cotti, stagionati e avicoli, ha ottenuto un finanziamento di 25 milioni di euro per potenziare la sua presenza sui mercati internazionali. Il finanziamento è stato erogato da Crédit Agricole Italia, che ha operato come Banca agente e Banca Coordinator, in collaborazione con BPER e Banco BPM.

Questi fondi sono destinati a ristrutturare il debito esistente del Gruppo, allineandolo agli ambiziosi obiettivi di crescita previsti per i prossimi anni. Grazie a questa operazione, Parmacotto potrà pianificare in modo più efficiente e sostenibile le sue attività future.

In particolare, il sostegno finanziario permetterà a Parmacotto di realizzare il suo piano aziendale per il periodo 2024-2027. Tra gli obiettivi principali ci sono l’espansione dei canali di vendita, l’introduzione di nuovi prodotti e il consolidamento delle attività all’estero, con un focus speciale sui mercati europeo e americano.