Osservatorio Confimprese-EY: ripresa dei consumi in Italia (+5,1% a luglio 2022), quasi a livelli pre-pandemia

I consumi degli italiani mostrano segni in ripresa a luglio, mostrando un +5,1% sullo stesso mese del 2021 e mostra un avvicinamento ai livelli di consumi pre-pandemia.

E’ quello che emerge dall’Osservatorio Confimprese-EY che analizza l’andamento dei consumi nei settori abbigliamento e accessori, food&beverage (ristorazione servita, quick service e bar) e non food (retail, cosmetica, arredamento, servizi, cultura)

Nei settori merceologici corre la ristorazione che a luglio raggiunge +9,7% rispetto a luglio 2021. In sofferenza il retail non food che chiude a -4,6%: la battuta di arresto del retail non food, dopo i buoni andamenti durante la pandemia, si lega al ritorno a un consumo fuori casa più ampio con la riduzione dell’acquisto di beni legati all’arredamento e alla cultura.

Nei canali di vendita il mese di luglio 2022 mostra la continua ripresa del travel che chiude a +39,7% rispetto allo stesso mese del 2021, ma rimane ancora distante dai livelli pre-pandemia.

Continua la ripresa anche delle vie dello shopping delle grandi città, con il settore high street che chiude il mese di luglio 2022 a +5,7% rispetto allo stesso mese del 2021.

Nelle aree geografiche il Nord-ovest consolida i consumi di luglio 2022 a +7,3% rispetto a luglio 2021, seguito dal Nord-est a +3,3%. Il Centro chiude luglio 2022 a +7,9% rispetto a luglio 2021, mentre al Sud i consumi si fermano a +0,9%.